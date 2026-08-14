Charmant verstrickt
Sommertheater Kitzbühel begeistert mit Komödie „Rent a Friend“
Sandra Cirolini, Francesco Cirolini, Paul Sieberer und Astrid Golda begeistern im Stück „Rent a Friend“ das Publikum beim Sommertheater Kitzbühel.
© Harald Angerer
Ein Freund auf Zeit, echte Gefühle inklusive: „Rent a Friend“ verwandelt eine ungewöhnliche Geschäftsidee in einen ebenso vergnüglichen wie bewegenden Theaterabend. Mit intelligenten Dialogen und starker Spielfreude trifft das Stück den Nerv der Zeit.
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