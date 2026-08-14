Innsbrucker Bücherei vor Schließung: „Es wäre schade, wenn das hier verloren geht“

Die öffentliche Bücherei der Ursulinen in der Höttinger Au ist seit Jahrzehnten ein Treffpunkt für Kinder, Familien und ältere Menschen. Doch die finanzielle Zukunft der größten Stadtteilbücherei Innsbrucks ist ungewiss. Besucher kritisieren die Kürzung der städtischen Förderung und warnen davor, dass ein wichtiger Ort im Stadtteil verloren gehen könnte.