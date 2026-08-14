Austria Wien sichert sich im Elfer-Krimi gegen Beitar den Europacup-Aufstieg

Nach dem spannenden 3:3 von Salzburg auf Zypern schaffte auch Austria Wien in der Conference League den Aufstieg in die finale Quali-Runde.

Wien ‒ Die Wiener Austria hat sich mit einem Elfer-Drama ins Play-off der Fußball-Conference-League gemüht. Die „Veilchen“ setzten sich Donnerstagabend daheim gegen Beitar Jerusalem mit 4:2 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 bzw. 120 Minuten war es 1:2 für die Israelis gestanden, die damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel egalisiert hatten. Gegner im Kampf um einen Platz in der CoL-Ligaphase ist Sporting Braga am 20. bzw. 27. August.

Omer Atzili (33.) und Johnbosco Kalu (56.) hatten die Israelis 2:0 in Führung gebracht, Kelvin Boateng gelang der wichtige Anschlusstreffer für die Wiener (58.). Beide Teams verpassten in der Folge die Entscheidung, die am Ende vom Punkt erfolgte. Dort versagten den Gästen zweimal die Nerven, während für die Gastgeber nur Vasilije Markovic nicht traf. Den entscheidenden Elfer verwandelte Sanel Saljic eiskalt.

Tabakovic-Triple sichert Salzburg Europacup-Platz

Neo-Stürmer Haris Tabakovic hat Red Bull Salzburg fast im Alleingang ins Europa-League-Play-off und damit sicher bereits in eine europäische Ligaphase geschossen. Der Bosnier erzielte am Donnerstag beim 3:3 im Rückspiel der dritten Quali-Runde auf Zypern gegen Pafos nach 0:2-Rückstand einen lupenreinen Hattrick (54., 58./Elfer, 70.). Schon beim 1:0 im Hinspiel hatte Tabakovic getroffen. Im Kampf um den Europa-League-Einzug wartet nun Schwedens Meister Mjällby.