Noch Nachholbedarf
Viel Nutzung, wenig Regeln: So gehen Tirols Betriebe mit künstlicher Intelligenz um
Viele heimische Unternehmen haben noch keine alltagstaugliche Antwort darauf, welche Daten nicht in KI-Tools gehören.
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Das Tiroler Start-up Wavect prüft heimische Betriebe in Sachen KI-Kompetenz auf Herz und Nieren. Aktuell läuft ein Projekt mit Kompetenz-Tests und Tiefen-Checks. Erste Ergebnisse zeigen: Die Nutzung wächst schnell. Größter blinder Fleck sind die Datenregeln.
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