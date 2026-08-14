Viel Nutzung, wenig Regeln: So gehen Tirols Betriebe mit künstlicher Intelligenz um

Das Tiroler Start-up Wavect prüft heimische Betriebe in Sachen KI-Kompetenz auf Herz und Nieren. Aktuell läuft ein Projekt mit Kompetenz-Tests und Tiefen-Checks. Erste Ergebnisse zeigen: Die Nutzung wächst schnell. Größter blinder Fleck sind die Datenregeln.