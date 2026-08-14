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Tiere auf der A13
Kühe verirrten sich auf Brennerautobahn: „Glück, dass nichts passiert ist“
Mehr als zehn Kühe spazierten Freitagfrüh auf die A13 und irrten zwischen Fahrzeugen herum. Die Tiere wurden in Sicherheit gebracht.
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