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Ursache unklar
77-Jähriger trieb in Oberndorf leblos im Wasser: Mann starb im Krankenhaus
Zunächst wurde der 77-jährige Österreicher erfolgreich durch die Bademeister und die Rettung reanimiert.
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