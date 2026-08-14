Mayrhofen und Kirchbichl verteidigen weiße Weste, Milser Knoten soll im Derby platzen

In der 1. Landesliga Ost kreuzen zwei Teams die Klingen, die in drei Pflichtspielen noch keinen Gegentreffer hinnehmen mussten. In der tt.com Tiroler Liga möchte Mils endlich anschreiben und in der 2. Landesliga West kann nur einer aus dem Duo Zirl und Axams/Grinzens den Traumstart bestätigen.