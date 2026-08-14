„Sie sieht aus wie KI“: Nicole Kidman schockt Fans mit neuem Magazin-Cover

Nicole Kidmans Titelbild für die britische „Vogue“ hat eine Welle von Reaktionen im Internet ausgelöst – allerdings nicht aus dem Grund, den viele vielleicht erwarten würden.

Nicole Kidman ist die Frau der Stunde. Nach ihrer Scheidung von Musiker Keith Urban im Jänner 2026 präsentiert sich die 59-jährige Schauspielerin in der Öffentlichkeit selbstbewusster denn je. Angeblich soll die Hollywood-Schönheit auch neu verliebt sein. Mit dem US-amerikanischen Investor und Unternehmer Michael Reinstein wurde sie im Sommer in Portofino, Italien, gesehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht

Aktuell ziert die australische Schauspielerin das Cover der wichtigsten Ausgabe der britischen „Vogue“. In der Septemberausgabe der Modebibel präsentiert sie eine Reihe von Luxus-Outfits, während sie im Eingangsbereich eines schicken Hauses posiert.

Es war jedoch Nicoles stark retuschiertes Gesicht, das bei Instagram-Nutzerinnen und Nutzern für Gesprächsstoff sorgte – viele behaupteten, das Bild sehe ihr überhaupt nicht ähnlich. „Ist das die KI-Version von Nicole? Ich sehe keine Ähnlichkeit, das ist doch eine ganz andere Frau“, schrieb jemand.

„Das ist NICHT Nicole Kidman!!!!“, befand ein anderer. „Sie sieht aus wie eine KI“, kommentierte eine Person im Netz, während eine andere schrieb: „Sieht nicht aus wie Nicole Kidman!! Ich musste erst nachlesen, um zu sehen, wer das ist!“

Prominente Verwechslungsgefahr

Einige LeserInnen meinten sogar, das Bild habe eine stärkere Ähnlichkeit mit anderen Prominenten als mit der Oscar-Preisträgerin selbst, und verglichen das Cover mit Personen wie Jennifer Lawrence oder Heidi Montag.

Allerdings gab es auch viele Komplimente, Fans lobten die glamourösen Bilder. „Nicole! Wow, du siehst umwerfend aus“, schrieb ein Bewunderer. Andere verteidigten die Umsetzung des Covers: „Sie sieht fabelhaft aus. Das nennt man Kunst, Stil und Kreativität.“

In ihrem Interview mit der britischen „Vogue“ sprach die Schauspielerin über die Unsicherheit, die sie nach ihrer Scheidung von Keith Urban verspürte. Sie sagte: „Ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen würde, aber so ist es nun einmal.“

Kidman fügte hinzu: „Man schmiedet all diese Pläne und hat all diese Vorstellungen davon, wie alles sein wird, und dann ist es … eben nicht so. Man muss sich darauf einstellen. Man passt sich an.“

Immer wieder hagelt es Kritik für Nicole

Die Zukunft sei ihr im Moment völlig unbekannt, gab sie zu, bevor sie verriet, dass sie sich einst „sehr ängstlich und zutiefst verletzlich“ gefühlt habe, aber letztendlich beschlossen habe, dass sie sich entweder „zusammenrollen oder einfach mit einer enormen Portion Hoffnung vorwärtsgehen“ könne.