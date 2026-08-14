Tochter von „Asterix“-Autor Goscinny schreibt Brief an den früh verstorbenen Vater

René Goscinny verstarb 1977 mit nur 51 Jahren. Seine Tochter Anne spürt nach Jahrzehnten dem Verlust einer geliebten Person in einem Buch nach, das zum 100. Geburtstag des „Asterix“-Comicautors auf Deutsch erscheint.

René Goscinny starb nicht an seinem Arbeitsplatz, der Schreibmaschine. Er starb im November 1977 auf einem Ergometer während eines Belastungstests beim Kardiologen. Er war 51, seine Tochter Anne erst neun. Jahrzehnte später verfasste sie nun einen Brief an ihren Vater. Anlässlich des 100. Geburtstags des französischen Comicautors am 14. August erscheint das persönliche Buch „Das Klimpern der Schlüssel“ (im Original: „Le bruit des clefs“) der heute 58-jährigen Romanautorin auf Deutsch. Das Werk ist kein klassisches Erinnerungsbuch an den Schöpfer von „Asterix“, „Lucky Luke“ und „Der kleine Nick“. Anne Goscinny will keinen Mythos errichten.

Die Erfinder der „Asterix-Comics“ mit Obelix-Figur: Autor René Goscinny (r.) mit Zeichner Albert Uderzo. © imago/Mary Evans

Auf 80 Seiten schreibt sie über die Trauer eines Kindes, über die Jahre ohne den Vater und über die Spuren, die seine Abwesenheit hinterlassen hat.

Schlicht und zugleich kraftvoll

Die Autorin erzählt in einer Sprache von großer Schlichtheit und poetischer Kraft. Nie wird sie pathetisch, nie sentimental. Ihre Sätze wirken zugleich leicht und eindringlich. Immer wieder findet sie Bilder für den Schmerz des Verlusts. Eines davon gab dem Buch den Titel: Das Klimpern der Schlüssel, das einst die Rückkehr des Vaters ankündigte.

„Asterix“ wurde zum Welterfolg, vom Französischen in viele Sprachen übersetzt. © imago/Depositpictures

Wie verzweifelt das Kind den Vater festzuhalten versucht, zeigt eine der stärksten Szenen des Buches. Anne Goscinny kauft sein Parfum „Moustache“, hört alte Aufnahmen, sieht ihn auf TV-Bildern wieder. Doch am Ende bleibt die Erkenntnis, dass nichts die Lücke schließen kann.

Sie bindet ihre Sehnsucht nach Schutz und Anerkennung an Ärzte, Lehrer und ältere Männer – an Ersatzväter, die den fehlenden Vater nicht ersetzen können, aber zeitweise Halt geben. Diese psychologische Genauigkeit gehört zu den großen Stärken des Buches.

Eine Spurensuche Anne Goscinny: Das Klimpern der Schlüssel. Diogenes, 80 Seiten, 20,40 Euro.

Ein anderes Kapitel führt Anne Goscinny zum Kardiologen, bei dem ihr Vater starb. An ihrem 18. Geburtstag sucht sie ihn auf. Mit einer Hand in der Manteltasche behauptet sie, eine Pistole dabei zu haben und ihn töten zu wollen. Der Arzt bleibt ruhig und erklärt ihr, der Infarkt hätte ihren Vater möglicherweise sonst am Steuer des Autos ereilt und damit auch sie und ihre Mutter in Gefahr gebracht.