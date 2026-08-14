Golf-Szene trauert: Nachwuchstalent stirbt nach einer Notoperation

Melbourne – Die Golfspielerin Jessica Bang ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Das Nachwuchstalent war am 1. August bei der Turniervorbereitung in Thailand zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Bangkok gebracht worden. Nach einer Notoperation am Gehirn starb die Australierin demnach später im Krankenhaus. Bang spielte seit Ende 2025 auf der australischen Profi-Golftour WPGA. Im Februar gewann sie in ihrem erst fünften Profistart ein Qualifikationsturnier in New South Wales.