Angehörige schlugen Alarm: Wanderer tot in unwegsamem Gelände in Südtirol gefunden

Ein 58-jähriger Urlauber aus Deutschland ist bei einer Wanderung in Südtirol ums Leben gekommen. Der Mann wurde nach einer großangelegten Suchaktion am Donnerstagabend in der Nähe des Dorfes Tirol bei Meran tot aufgefunden.

Ein deutscher Urlauber ist bei einem Unfall beim Wandern in Südtirol ums Leben gekommen. Der 58 Jahre alte Mann sei am Donnerstagabend in der Nähe des Dorfes Tirol bei Meran aus unbekannten Gründen verunglückt und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender Rai Südtirol am Morgen unter Berufung auf die Bergrettung.

Der Mann war Medienberichten zufolge zu einer Wanderung aufgebrochen. Seine Angehörigen schlugen am frühen Abend Alarm, nachdem der Mann nicht zurückgekehrt war. Einsatzkräfte begannen eine großangelegte Such- und Rettungsaktion. Der Mann konnte letztlich in schwer zugänglichem Gelände aufgefunden werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er war bereits tot. Zur genauen Herkunft des Mannes gab es zunächst keine Angaben.