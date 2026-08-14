Reisewelle rollt an
Ferragosto und Ferienende: Wo am Wochenende in Tirol kilometerlange Staus drohen
Vor allem auf den klassischen Transitrouten wie auf der Brennerautobahn müssen Autofahrer kommendes Wochenende Nerven aus Stahl haben.
© TT/Rita Falk
Es steht eine Doppelbelastung auf Tirols Straßen an: Der italienische Feiertag Ferragosto und das Sommerferienende in Deutschland sowie in den Niederlanden werden am Wochenende zu kilometerlangen Staus in Tirol führen, befürchtet der ÖAMTC.
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