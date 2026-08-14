Urlaub vorbei und schon wieder erschöpft? So hält die Erholung möglichst lange an

Wer kennt es nicht, man ist den ersten Tag zurück im Büro und fühlt sich schon wieder urlaubsreif. Was man gegen den Blues nach dem Urlaub tun kann und wie man den Erholungseffekt im Alltag „konserviert“, hat die Psychologin Melanie Hausler im „Gut zu wissen“-Podcast verraten. (Aus dem Archiv vom 13. August 2021)