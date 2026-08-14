🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Urlaub vorbei und schon wieder erschöpft? So hält die Erholung möglichst lange an
Oft wünscht man sich, sobald man zuhause ankommt, wieder in den Urlaub zurück.
© Canva
Wer kennt es nicht, man ist den ersten Tag zurück im Büro und fühlt sich schon wieder urlaubsreif. Was man gegen den Blues nach dem Urlaub tun kann und wie man den Erholungseffekt im Alltag „konserviert“, hat die Psychologin Melanie Hausler im „Gut zu wissen“-Podcast verraten. (Aus dem Archiv vom 13. August 2021)
🎧 Gut zu wissen: So bleibt das Urlaubsfeeling lange erhalten
(Aus dem Podcast-Archiv vom 13. August 2021)
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In ihrem Buch „Glückliche Kängurus springen höher" möchte Melanie Hausler, Psychologin und Trainerin für positive Psychologie in Innsbruck, ihre Leser dazu motivieren, am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Mehr zum Thema gibt es in ihrem Blog www.glücksrezepte.at.
© Andreas Friedle
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