In Stadioncausa
Rundumschlag von WSG-Sportboss Köck: „Wenn ich alles sage, brauche ich einen Feuerlöscher“
Stefan Köck (WSG-Manager Sport) ist überzeugt, dass der Stadionumbau auch ohne Zusicherung der Marktgemeinde Wattens gelingt.
© gepa/Beganovic
Nachdem der Wattener Gemeinderat Anfang der Woche eine Ausfallshaftung für den Umbau des Gernot-Langes-Stadions mehrheitlich abgelehnt hatte, lederte WSG-Manager Sport Stefan Köck in der Spieltags-Pressekonferenz gegen die politisch Verantwortlichen in der Marktgemeinde.
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