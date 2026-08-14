Gleitschirmunfälle in Tirol: Pilot prallte in Wörgl gegen Wand, Absturz bei Landeanflug in Osttirol

Ein 40-jähriger Gleitschirmpilot ist am Freitagvormittag bei einer Landung in Wörgl schwer verletzt worden. In Obertilliach geriet ein Mann mit seinem Gleitschirm in Turbulenzen. Sein Schirm klappte ein, er stürzte aus zehn Metern Höhe zu Boden.

Wörgl – Zwei Gleitschirmpiloten wurden am Freitag bei Unfällen in Tirol schwer verletzt.

Ein 40-Jähriger prallte in Wörgl bei der Landung mit dem Kopf gegen eine Mauer. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Dr.-Peter-Zottl-Straße. Der 40-Jährige wollte dort mit seinem Gleitschirm landen. Laut Polizei verschätzte sich der Pilot beim Anflug und knallte mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Boden. In der Folge prallte er mit dem Kopf frontal gegen eine Mauer.

Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann war ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Absturz in Osttirol

In Obertilliach startete ein 45-Jähriger gegen 14 Uhr am Startplatz „Scheibe“. Er wollte nach Sillian fliegen. Wegen thermischer Turbulenzen musste er aber auf einer Wiese an der B111 notlanden. Als er noch etwa zehn Meter über dem Boden schwebte, klappte der Gleitschirm plötzlich zusammen. Der Mann stürzte zu Boden.