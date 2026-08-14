Gleitschirmunfall in Wörgl: 40-jähriger Pilot verletzt sich bei Landung schwer

Ein Gleitschirmpilot ist am Freitagvormittag bei einer Landung in Wörgl schwer verletzt worden. Der Mann prallte laut Polizei mit dem Kopf gegen eine Mauer.

Wörgl – Ein 40-jähriger Gleitschirmpilot hat sich am Freitag bei einer Landung in Wörgl schwer verletzt. Der Mann prallte mit dem Kopf gegen eine Mauer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Dr.-Peter-Zottl-Straße. Der 40-Jährige wollte dort mit seinem Gleitschirm landen. Laut Polizei verschätzte sich der Pilot beim Anflug und knallte mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Boden. In der Folge prallte er mit dem Kopf frontal gegen eine Mauer.