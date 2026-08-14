Zwischen Techno und Austropop
Amy Winehouse, DJ Ötzi und Schubert: Das ist Van der Bellen‘s Sommer-Playlist
Auf Instagram postet der Bundespräsident seine Sommer-Playlist – und sie könnte nicht überraschender sein.
© Instagram/@vanderbellen
Wer sich schon immer gefragt hat, welche Songs in Alexander Van der Bellens Kopfhörer spielen, wenn er seinen Tätigkeiten als Bundespräsident nachgeht oder mit seinem „First Dog“ Juli Gassi geht, hat Glück: Auf Instagram verrät er jetzt welche Songs in seiner Playlist für den Sommer stehen.
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