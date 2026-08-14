Philosophie trifft Künstliche Intelligenz
Keine Angst vor der KI: „Es überwiegen Optimismus und die Faszination“
Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Rahmen einer Sitzung des COFAG-U-Ausschusses im April 2024 im Parlament. Er schied 2021 aus der Politik aus.
© APA/Schlager
Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat ein philosophisches Buch über die gesellschaftlichen Herausforderungen in Zeiten der Künstlichen Intelligenz geschrieben. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet er als Leiter eines Technoparks in Venedig an der Schnittstelle für digitale Gesundheit und KI.
Kommentare