Olympia auf der Scheibe
Robin Hood? Mitnichten! Tiroler Kurz hat den Bogen raus und will nach Los Angeles
Mit dem so genannten „Tab“, zum Schutz der Finger, spannt Lukas Kurz die Sehne. 25 Kilogramm Zugkraft braucht es dafür. Dann löst er und der Pfeil fliegt in Richtung Zielscheibe.
© Axel Springer
Der Tiroler Bogenschütze Lukas Kurz (24) hat Großes im Visier: Warum die Qualifikation für die Olympischen Spiele nun noch härter wird, sein Sport mit dem Mythos von Robin Hood wenig gemein hat und auch die Leichtathletik eine Leidenschaft ist.
Kommentare