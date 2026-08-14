Kläranlage Sölden: Erste Reinigungsstufe wieder aktiv

In der Kläranlage Sölden läuft die erste Reinigungsstufe seit dem Abend des 13. August wieder. Die mechanische Siebanlage reinigt nun das gesamte Abwasser aus dem Kanalnetz. Provisorische Ausleitungen sind damit Geschichte.

Die mechanische Siebanlage stellt die erste Stufe der Abwasserreinigung dar. Sie entfernt Grobstoffe über vier Millimeter aus dem Schmutzwasser. Eine provisorische Leitung leitet das bereits vorgereinigte Abwasser aktuell in die Ötztaler Ache. Die Anlage wurde vor zwei Wochen von einer Mure schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Alle Abwässer des Sölder Kanalnetzes fließen damit wieder durch die Kläranlage. Die mechanische Vorreinigung entfernt dort Feststoffe zuverlässig. Die vollständige Wiederherstellung der Anlage geht indes weiter voran. Ziel bleibt der reguläre Betrieb der gesamten Abwasserreinigung.