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Regierung uneins: Bauern-Hilfen wegen Dürre lassen weiter auf sich warten
Trockenheit, Hitze und Dürre setzen der Landwirtschaft in Österreich zu. Die Regierung ringt um Hilfen - und konnte sich vorerst nicht einigen.
© APA/Schneider
Mit wie viel Geld sollen die Bauern in der derzeitigen Hitzekrise unterstützt werden? Die Dreier-Koalition konnte sich am Freitag nicht einigen. FPÖ und Grüne sind empört, eine gemeinsam beantragte Sondersitzung des Nationalrats wird es aber nicht geben.
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