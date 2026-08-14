Tirol schneidet schlecht ab

Hitzeschutz greift nicht: Kontrollen zeigen zahlreiche Verstöße am Bau

Übersteigt die im Schatten gemessene Temperatur 32,5 Grad, können Arbeitgeber am Bau die Arbeiten einstellen. Hitzefrei ist aber ein Kann, kein Muss.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Seit Jahresbeginn gelten in Österreich strengere Regeln für Arbeiten bei großer Hitze im Freien. Über die Hälfte der Firmen vor allem Bau halten diese aber nicht ein, zeigen Kontrollen des Arbeitsinspektorats in Tirol. Die Gewerkschaft protestiert.

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