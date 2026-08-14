Griff ausgebrochen
Kletterunfall in Kirchberg: 29-jähriger zog sich bei Sturz ins Seil Verletzungen zu
Kirchberg in Tirol – Der Klettertag an der „Wildangerwand“ bei Kirchberg in Tirol endete für einen 29-jährigen Deutschen mit einem Hubschrauberflug in die Klinik Rosenheim. Gegen 11.30 Uhr wollte er die anspruchsvolle Kletterroute „Lucky Six“ im Vorstieg klettern, als plötzlich ein Stück Fels herausbrach, an dem er sich festhielt.
Der Kletterer aus dem Landkreis Augsburg stürzte daraufhin ins Seil und verletzte sich dabei an den Fingern der rechten Hand, am Rücken und zog sich auch mehrere Schürfwunden zu.
Der 29-jährige konnte von seiner Sicherungspartnerin abgeseilt und mit Hilfe eines dritten Kletterpartners erstversorgt werden. Anschließend wurde der Verletzte Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. (TT.com)