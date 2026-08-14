Sturz auf Radweg: E-Scooter-Fahrer in Kirchbichl mit schweren Kopfverletzungen im Spital

Kirchbichl – Ein 59-jähriger Österreicher musste am Freitag in Kirchbichl mit schweren Kopfverletzungen ins Spital nach Kufstein eingeliefert werden. Zuvor war er mit seinem E-Scooter auf dem Radweg im Bereich der Lofererstraße gefahren, als es gegen 14 Uhr zu einem Sturz kam. Eine unbeteiligte Ersthelferin kam kurz danach zur Unfallstelle, leistete Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.