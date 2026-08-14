Trug keinen Helm
Sturz auf Radweg: E-Scooter-Fahrer in Kirchbichl mit schweren Kopfverletzungen im Spital
Kirchbichl – Ein 59-jähriger Österreicher musste am Freitag in Kirchbichl mit schweren Kopfverletzungen ins Spital nach Kufstein eingeliefert werden. Zuvor war er mit seinem E-Scooter auf dem Radweg im Bereich der Lofererstraße gefahren, als es gegen 14 Uhr zu einem Sturz kam. Eine unbeteiligte Ersthelferin kam kurz danach zur Unfallstelle, leistete Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.
Laut Angaben der Polizei trug der Verletzte keinen Helm und konnte vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. (TT.com)