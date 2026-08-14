Klassischer Kombi im Offroad-Look
bz4X Touring: Toyotas cooler Elektro-Kombi taugt auch für die längere Reise
Mit dem bz4X Touring griff Toyota den Stil legendärer Kombis im Geländewagenstil auf. So hat sich der vollelektrische 4,8-Meter-Kombi zum regelrechten Hingucker entwickelt.
© Reinhard Fellner
Toyota hat bei seinem Elektromodell bz4X an allen Schrauben gedreht und ihm einen schönen Kombi im Offroad-Look an die Seite gestellt. Die TT konnte den neuen Touring mit Frontantrieb und 224 PS bereits testen.
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