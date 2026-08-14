Leichenfund in Kranebitten
Marokkaner dürfte noch kurz vor seinem Tod mit Drogen gehandelt haben
Mit Absperrungen sicherten Polizeibeamte am Mittwochvormittag den Fundort der Leiche in einem Wohnhaus an der Kreuzung Kranebitter Allee/Speckweg großräumig ab.
© Liebl Daniel
Zwei Tage nach dem Fund einer Leiche in der Kranebitter Allee ist die Todesursache weiterhin unklar. Ob der Nordafrikaner durch eine Überdosis oder ein Gesundheitsproblem starb, soll jetzt bei weiteren Untersuchungen geklärt werden.