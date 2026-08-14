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Rascher Löscheinsatz
Mähmaschine in Großvolderberg fing Feuer: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen rasch bekämpft werden.
© FF Großvolderberg
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