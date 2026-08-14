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Wieder zu Hause: Wie ein Tiroler mit dem aufblasbaren Kajak in die griechische Ägäis fuhr
Als der Tiroler Gabor Van Tolna in Ithaka ankam, machte er vor Freude einen Rückwärtssalto ins Meer. Auf der Insel machte er Selfie mit der Odysseus-Statue.
© Van Tolna
Im Juli vergangenen Jahres hat Gabor Van Tolna seine Sachen gepackt und ist mit seinem aufblasbaren Kajak von Innsbruck über den Inn bis in die Ägäis gepaddelt. Seit rund zwei Monaten ist der Tiroler wieder zurück in seiner Heimat. Ein Gespräch über die Herausforderungen einer ungewöhnlichen Reise.
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