Wieder zu Hause: Wie ein Tiroler mit dem aufblasbaren Kajak in die griechische Ägäis fuhr

Im Juli vergangenen Jahres hat Gabor Van Tolna seine Sachen gepackt und ist mit seinem aufblasbaren Kajak von Innsbruck über den Inn bis in die Ägäis gepaddelt. Seit rund zwei Monaten ist der Tiroler wieder zurück in seiner Heimat. Ein Gespräch über die Herausforderungen einer ungewöhnlichen Reise.