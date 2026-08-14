Motorradfahrer bei Überholmanöver in Thaur schwer verletzt

Als ein 22-jähriger Motorradfahrer in Thaur einen Pkw und einen Lkw überholen wollte, kam es zur Kollision. Der junge Mann wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert und schwer am Fuß verletzt.

Thaur – Gegen 10.55 Uhr war ein 22-jähriger Österreicher am Freitag mit seinem Motorrad auf der Römerstraße in Thaur in Richtung Westen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit dem Heiligkreuz Feld setzte der Mann zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw und eines Lkw an.

Dabei kam es zur folgenschweren Kollision. Nach Angaben des Motorradfahrers nahm er den linken Blinker des Lkw, dessen 31-jähriger Lenker gerade abbiegen wollte, nicht wahr. Das Motorrad prallte mit dem Lastwagen zusammen, der 22-Jährige kam zu Sturz und wurde mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert.