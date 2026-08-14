Mopedlenker flüchtet am Achensee vor Polizei und rast in Totalsperre

Ein 17-Jähriger wollte sich am Freitagnachmittag einer Polizeikontrolle am Achensee entziehen. Trotz mehrerer Anhalteversuche gab er Gas, überholte gefährlich und raste schließlich in eine Totalsperre der B181. Dort war die Flucht zu Ende.

Wiesing – Ein Moped ohne Kennzeichen weckte am Freitagnachmittag das Interesse einer Jenbacher Polizeistreife. Gegen 14.10 Uhr wollten die Beamten den Lenker auf der L7 Achenseestraße im Bereich „Kasbach“ anhalten. Doch der 17-jährige Österreicher wollte der Aufforderung offenbar nicht Folge leisten.

Zunächst fuhr der Jugendliche noch mit gemäßigtem Tempo in Richtung Ortskern von Maurach davon. Doch auch mehrere weitere Anhalteversuche der Polizisten ignorierte er. Im Ortsgebiet von Eben am Achensee beschleunigte der Mopedlenker schließlich und setzte seine Fahrt auf der B181 in Richtung Wiesing fort.

Dabei wurde die Flucht deutlich riskanter: Laut Polizei war der 17-Jährige teilweise mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und führte gefährliche Überholmanöver durch. Die Beamten blieben dem Mopedlenker dennoch auf den Fersen.