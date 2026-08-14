Einbrecher klauten E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro aus Keller in Innsbruck

Fahrraddiebe trieben zwischen Mittwoch und Freitag in den Morgenstunden in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus ihr Unwesen. Die bislang unbekannten Täter brachen mehrere Kellerabteile auf und stahlen zwei hochwertige E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu dem Wohngebäude und drangen dann gezielt in den Kellerbereich vor. Durch den Diebstahl der beiden Räder entstand den Besitzern ein Schaden im „oberen vierstelligen Eurobereich“, heißt es in dem Bericht.