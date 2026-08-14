Polizei ermittelt
Einbrecher klauten E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro aus Keller in Innsbruck
Fahrraddiebe trieben zwischen Mittwoch und Freitag in den Morgenstunden in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus ihr Unwesen. Die bislang unbekannten Täter brachen mehrere Kellerabteile auf und stahlen zwei hochwertige E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro.
Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu dem Wohngebäude und drangen dann gezielt in den Kellerbereich vor. Durch den Diebstahl der beiden Räder entstand den Besitzern ein Schaden im „oberen vierstelligen Eurobereich“, heißt es in dem Bericht.
Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, um die Bevölkerung für Fahrraddiebstähle zu sensibilisieren.
Diebstahlschutz für Räder
- Sperren Sie Ihr Fahrrad immer, auch in einem Fahrradraum, im eigenen Kellerabteil oder im Fahrradkeller, mit einem Schloss an einem unbeweglichen Gegenstand (beispielsweise Wand- oder Bodenanker) ab.
- Halten Sie Zugänge in Ihrer Wohnanlage geschlossen und gewähren Sie nicht jedermann leichtfertig Zutritt. Versperren Sie Ihr Kellerabteil mit einem stabilen Schloss.
- Vermeiden Sie versteckte, nicht einsehbare Plätze, an denen Diebe ungestört zugreifen können.
- Entfernen Sie hochwertige Komponenten wie Fahrradcomputer und Batterie (bei Elektrofahrrädern).
- Notieren Sie die Daten Ihres Fahrrades in einem Fahrradpass und machen Sie Fotos vom Fahrrad. So haben Sie die für die Fahndung notwendigen Daten immer griffbereit. Im Falle eines Diebstahles erhöhen Sie dadurch die Chance, Ihr Fahrrad wieder zurück zu bekommen.
- Eine Fahrraddiebstahlversicherung ist empfehlenswert.
- GPS-Sender sind auch für herkömmliche Fahrräder erhältlich und erleichtern im Falle eines Diebstahles die Auffindung.
Gut zu wissen