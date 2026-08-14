Der Freitag im Unterhaus

Absam brachte Leader Kundl zu Fall, Kitzbüheler Eckball-Könige zurück auf Siegerstraße

Neo-Kapitän Fabio Höller (schwarz-weiß) drehte mit Absam einen Rückstand gegen Kundl (Kevin Pockenauer).
© Axel Springer
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger, Thomas Mair

Weil Aufsteiger Absam nach riesiger Moral den ersten Saisonsieg einfuhr, übernachtet der ebenfalls siegreiche IAC an der Tabellenspitze der tt.com Tiroler Liga. In der Westliga hatte Kitzbühel trotz 4:0-Heimerfolg Luft nach oben. Bitter: Die Reichenau-Niederlage wurde in Minute 95 besiegelt.

Kommentare

0