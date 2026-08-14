Absam brachte Leader Kundl zu Fall, Kitzbüheler Eckball-Könige zurück auf Siegerstraße

Weil Aufsteiger Absam nach riesiger Moral den ersten Saisonsieg einfuhr, übernachtet der ebenfalls siegreiche IAC an der Tabellenspitze der tt.com Tiroler Liga. In der Westliga hatte Kitzbühel trotz 4:0-Heimerfolg Luft nach oben. Bitter: Die Reichenau-Niederlage wurde in Minute 95 besiegelt.