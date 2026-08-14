Der Freitag im Unterhaus
Absam brachte Leader Kundl zu Fall, Kitzbüheler Eckball-Könige zurück auf Siegerstraße
Neo-Kapitän Fabio Höller (schwarz-weiß) drehte mit Absam einen Rückstand gegen Kundl (Kevin Pockenauer).
© Axel Springer
Weil Aufsteiger Absam nach riesiger Moral den ersten Saisonsieg einfuhr, übernachtet der ebenfalls siegreiche IAC an der Tabellenspitze der tt.com Tiroler Liga. In der Westliga hatte Kitzbühel trotz 4:0-Heimerfolg Luft nach oben. Bitter: Die Reichenau-Niederlage wurde in Minute 95 besiegelt.
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