Schweres Erdbeben vor der Küste Indonesiens

Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Erdbeben gekommen. Das Beben hatte laut dem Seismologischen Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC) eine Stärke von 7,7 und ereignete sich in einer eher geringen Tiefe von 35 Kilometern, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Es folgten mindestens drei Nachbeben. Die Behörden gaben eine Tsunamiwarnung für einige Regionen heraus. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine.