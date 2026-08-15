BMW M5 Touring: Familienkombi mit Raketenantrieb

Der BMW M5 Touring verbindet die Alltagstauglichkeit eines großen Kombis mit der Leistung eines Supersportwagens. Dank Plug-in-Hybrid-Antrieb stehen 727 PS, 1.000 Newtonmeter Drehmoment und jede Menge Fahrspaß bereit. Doch kann ein mehr als 2,4 Tonnen schwerer Kombi wirklich ein Sportwagen sein?