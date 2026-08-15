Abbiegendes Auto überholt: 19-jähriger Motorradfahrer kam in Wörgl ums Leben

Wörgl – Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Wörgl ums Leben gekommen. Der 19-Jährige wollte laut Polizei gegen 20 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) in Richtung Kufstein ein Auto überholen. Die 61-jährige Lenkerin bog allerdings in diesem Moment bei der Kreuzung mit der Ferdinand-Exl-Straße nach links ab. So kam es zum Zusammenstoß.