Tödlicher Zusammenstoß

Abbiegendes Auto überholt: 19-jähriger Motorradfahrer kam in Wörgl ums Leben

Die drei Personen im Auto blieben unverletzt.
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Wörgl – Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Wörgl ums Leben gekommen. Der 19-Jährige wollte laut Polizei gegen 20 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) in Richtung Kufstein ein Auto überholen. Die 61-jährige Lenkerin bog allerdings in diesem Moment bei der Kreuzung mit der Ferdinand-Exl-Straße nach links ab. So kam es zum Zusammenstoß.

Der 19-Jährige wurde einige Meter weiter auf die Straße geschleudert. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen Verletzungen.

Im Auto saßen neben der 61-jährigen Fahrerin auch noch ihr 65-jähriger Ehemann sowie dessen 61-jährige Schwester. Sie blieben unverletzt. (TT.com)