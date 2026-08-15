Kollision beim Einordnen: Motorradfahrer (22) in Zirl schwer verletzt

Zirl – Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitagabend in Zirl aufeinandergeprallt, berichtet die Polizei. Der 22-jährige Motorradfahrer zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Sellraintalstraße (L13) war an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.