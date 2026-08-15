Seitlich gegen Auto geprallt
Kollision beim Einordnen: Motorradfahrer (22) in Zirl schwer verletzt
Zirl – Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitagabend in Zirl aufeinandergeprallt, berichtet die Polizei. Der 22-jährige Motorradfahrer zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu und wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Sellraintalstraße (L13) war an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.
Zu dem Unfall kam es gegen 21.30 Uhr, als ein 52-jähriger Autofahrer in Richtung Autobahnauffahrt Zirl Ost fuhr. Der Motorradfahrer überholte den Wagen. Beim Einordnen kam es zur Kollision mit dem linken vorderen Bereich des Autos und der 22-Jährige stürzte. (TT.com)