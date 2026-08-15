Schweres Erdbeben vor der Küste Indonesiens: Zwei Menschen kamen ums Leben

Jakarta – Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Erdbeben gekommen. Der Erdstoß hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7 und ereignete sich in einer eher geringen Tiefe von rund 10 Kilometern, etwa 70 Kilometer nordwestlich des Ortes Ende im Zentrum der Insel. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, eine Person wurde verletzt. Indonesische Behörden gaben auch eine Tsunami-Warnung aus, die später wieder aufgehoben wurde.

Nachbeben erreichten unter anderem die Stärke 6,1 und 5,9. USGS zufolge leben in dem Bereich, der schwere Erschütterungen erlebte, rund 1,5 Millionen Menschen. In mehreren Gebieten seien Tsunami-Wellen von weniger als einem Meter Höhe registriert worden, teilte die nationale Geophysik-Behörde BMKG mit. Viele Menschen seien aus ihren Häusern geflüchtet, sagte Dodi Yuleova, der Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde.

Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach Opfern. © HANDOUT

Regelmäßig Beben

Die Insel Flores gehört zur indonesischen Provinz Ost-Nusa-Tenggara. Der Westen der Insel mit der Stadt Labuan Bajo ist ein bei Touristen beliebtes Ziel. Das Zentrum der Insel rund um Ende, rund 300 Kilometer weiter östlich, gilt hingegen als eher abgeschieden und touristisch kaum erschlossen.