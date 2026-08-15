Drei Autos in Unfall auf Lechtalstraße verwickelt, zwei Lenker verletzt
Weißenbach am Lech – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Freitagabend kurz vor 18 Uhr auf der Lechtalstraße (B198) in Weißenbach am Lech. Drei Autos waren verwickelt, berichtet die Polizei. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Ein 74-jähriger Autofahrer war von Forchach kommend in Richtung Reutte unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er zuerst seitlich gegen den Wagen eines 42-Jährigen, dann gegen die Leitplanke.
Das Auto des 74-Jährigen verlor dabei einen Reifen und kam einige Meter weiter zum Stehen. Ein hinter dem 42-Jährigen fahrender 25-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen und landete dabei im Straßengraben.
Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte gebracht, der 74-Jährige von einem Rettungswagen. Der 42-Jährige und seine Begleiter blieb ebenso wie die Beifahrerin des 74-Jährigen unverletzt. (TT.com)