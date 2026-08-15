Drei Autos in Unfall auf Lechtalstraße verwickelt, zwei Lenker verletzt

Weißenbach am Lech – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Freitagabend kurz vor 18 Uhr auf der Lechtalstraße (B198) in Weißenbach am Lech. Drei Autos waren verwickelt, berichtet die Polizei. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.

Ein 74-jähriger Autofahrer war von Forchach kommend in Richtung Reutte unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er zuerst seitlich gegen den Wagen eines 42-Jährigen, dann gegen die Leitplanke.

Das Auto des 74-Jährigen verlor dabei einen Reifen und kam einige Meter weiter zum Stehen. Ein hinter dem 42-Jährigen fahrender 25-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen und landete dabei im Straßengraben.