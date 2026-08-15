Auffahrunfall auf der Inntalautobahn in Innsbruck: Sechs Personen verletzt

Innsbruck – Zu einem Autounfall kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck. Dabei wurden sechs Personen verletzt und in die Klinik eingeliefert, berichtet die Polizei.

Ein 21-Jähriger fuhr durch den Amraser Tunnel in westliche Richtung. Nach dem Tunnel, bei der Abzweigung zur Brennerautobahn, bemerkte er einen am ersten Fahrstreifen stehenden Wagen zu spät und prallte gegen dessen Heck. In dem Auto saß eine sechsköpfige Familie.