Auffahrunfall auf der Inntalautobahn in Innsbruck: Sechs Personen verletzt
Innsbruck – Zu einem Autounfall kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck. Dabei wurden sechs Personen verletzt und in die Klinik eingeliefert, berichtet die Polizei.
Ein 21-Jähriger fuhr durch den Amraser Tunnel in westliche Richtung. Nach dem Tunnel, bei der Abzweigung zur Brennerautobahn, bemerkte er einen am ersten Fahrstreifen stehenden Wagen zu spät und prallte gegen dessen Heck. In dem Auto saß eine sechsköpfige Familie.
Die 41-jährige Mutter, der 49-jährige Vater sowie deren siebenjährige Tochter und zwei Söhne im Alter von 16 und 19 Jahren wurden verletzt. Ein 13-jähriger Sohn blieb unverletzt. Auch die 18-jährige Beifahrerin des Unfalllenkers wurde verletzt, der 21-Jährige selbst trug keine Verletzungen davon. Der Verkehr in Richtung A13 und A12 wurde bis kurz vor 21 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (TT.com)