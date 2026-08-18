Nach Unfall mit sechs Verletzten auf A12: Polizei sucht mögliche Zeugen

Innsbruck – Nach einem Unfall vergangenen Freitag auf der A12 im Bereich des Amraser Tunnels in Innsbruck sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. „Der Unfallhergang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden“, heißt es in einer Polizeiaussendung am Dienstagvormittag.

Zu der Kollision kam es gegen 19.30 Uhr. Dabei wurden sechs Personen verletzt und in die Klinik eingeliefert. Ein 21-Jähriger fuhr durch den Amraser Tunnel in westliche Richtung. Nach dem Tunnel, bei der Abzweigung zur Brennerautobahn, bemerkte er einen am ersten Fahrstreifen stehenden Wagen zu spät und prallte gegen dessen Heck. In dem Auto saß eine sechsköpfige Familie.