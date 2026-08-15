Harte Zeiten für die NEOS: Das schwere Los des kleinen Juniorpartners

Die NEOS sehen sich in der Dreierkoalition gern als Reformmotor. Parteiintern machten der Kleinpartei zuletzt selbstbewusste Einzelkämpfer sehr zu schaffen.

Wenn NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Montag bei Simone Stribl als zweite Interviewpartnerin im ORF-Sommergespräch sitzt, wird sie einiges zu erzählen haben: Erst vergangene Woche traf sie in den USA mit ihrem Amtskollegen Marco Rubio zusammen. Hintergrund war die im Jänner beginnende Mitgliedschaft Österreichs im UNO-Sicherheitsrat. Meinl-Reisinger hatte unmittelbar nach der Wahl Österreichs in das mächtigste UNO-Gremium angekündigt, den Kontakt zu den fünf ständigen Ratsmitgliedern (USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich) suchen zu wollen.

Als Außenministerin weiß die Chefin der kleinsten Regierungspartei die internationale Bühne gut zu nützen – wie übrigens auch alle ihre VorgängerInnen. Nur wird bei der pinken Parteichefin besonders genau hingeschaut: Wie tritt sie auf, macht sie Fehler?

Die Causa Dengler

Im Juli konnte man das besonders gut beobachten. Da hatten die NEOS – nicht zum ersten Mal – mit einem sehr selbstbewussten Abgeordneten aus den eigenen Reihen zu kämpfen, am Ende stand sein Klub- und Parteiausschluss. Veit Dengler, im Brotberuf Manager und immerhin Mitbegründer der immer noch jungen liberalen Partei, hatte zuerst in der Nationalratssitzung für Aufsehen gesorgt, als er dazu aufrief, dem Budget wegen der aus seiner Sicht viel zu hohen Parteienförderung nicht zuzustimmen. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aber seine (geheime) Tonbandaufzeichnung einer vertraulichen Klubsitzung. Als Teilnehmer das bemerkten, war der Bruch mit der Partei unausweichlich. Das Vertrauen, die wichtigste politische Währung, war verspielt.

In Interviews mit mehreren Medien nahm Dengler im Anschluss kein Blatt mehr vor den Mund: Er beklagte eine zunehmend „autoritäre“ Führung der Partei. Gemeint war in allererster Linie Beate Meinl-Reisinger, aber auch ihre engsten Vertrauten innerhalb der Partei: Klubchef Yannick Shetty, Generalsekretär Douglas Hoyos, Bildungsminister Christoph Wiederkehr – sie bilden mit der Parteichefin den innersten Kreis der Partei, dort fallen die wichtigsten Entscheidungen.

Zwei Wochen nach Dengler trat der frühere Tiroler NEOS-Nationalratsabgeordnete Johannes Marg­reiter mit Verweis auf den Ausschluss Denglers aus der Partei aus. „Taktik, bedingungsloses Reflektieren auf mediales Echo und auch persönliche Interessen“ seien zum Handlungsmaßstab einer „verzichtbaren Allerweltspartei“ geworden, sagte er gegenüber der TT.

Die Causa Dengler wirkte sich auch auf den APA/OGM-Vertrauensindex aus: Mitte Juli verzeichnete NEOS-Chefin Meinl-Reisinger die höchsten Einbußen von allen PolitikerInnen: Sie verlor elf Punkte auf minus 20 (Differenz zwischen Vertrauen und Nicht-Vertrauen, Anm.).

Freilich stellt sich die Frage, wie weit der Umstand, dass Beate Meinl-Reisinger eine Frau ist, in diese Debatte hineingespielt hat. Sebastian Kurz etwa, der von der ÖVP weitgehende Zugeständnisse verlangt hatte, bevor er sie übernahm, wurde dafür von vielen Politikbeobachtern gefeiert. Meinl-Reisinger, die nicht weniger selbstbewusst als Kurz auftritt – sie ist schon sehr lange im politischen Geschäft und beherrscht das Handwerkszeug – wird für ihren Führungsstil getadelt. Vorwiegend von Männern, die sich ungerecht behandelt fühlen.

Rückschlag vor Gericht

Auch einen juristischen Rückschlag musste die NEOS-Parteichefin kürzlich hinnehmen. Laut einem bereits rechtskräftigen Urteil des Wiener Straflandesgerichts muss sie sich „Schandfleck“ und „Unmensch“ nennen lassen. Ein Gaza-Aktivist und Youtuber, der im vergangenen Frühjahr Meinl-Reisinger im Zusammenhang mit ihrer Nahost-Politik mit diesen Attributen bedacht hatte, wurde im Juli vom Vorwurf der Beleidigung und üblen Nachrede rechtskräftig freigesprochen. „Die Grenzen von zulässiger Kritik reichen bei Spitzenpolitikern deutlich weiter als bei der durchschnittlichen Bevölkerung“, begründete der Richter seinen Freispruch.