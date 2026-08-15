Schluss nach sechs Jahren
Eiskalt abserviert oder zu viel Zeit verronnen? Eisdiele im Kaufhaus Tyrol muss schließen
Armin Authried verkauft seit sechs Jahren Eis, aber auch Shakes und Kaffee im ersten Untergeschoss des Kaufhaus Tyrol. Mit 1. September muss er dort seine Zelte abbrechen.
© Clemens Markart
Nach sechs Jahren muss „Sofia‘s Natureis“ aus dem 1. Untergeschoss des Kaufhaus Tyrol ausziehen. Eine Vorarlberger Eisdielen-Kette habe ihn verdrängt, meint der Besitzer. Der Manager des Kaufhauses betont, dass der Mietvertrag seit Jahren auf wackligen Beinen gestanden habe.
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