Erfolgreicher Start: Sechs Lehrlinge beginnen bei der Bergbahn Kitzbühel

Sechs junge Menschen starten heuer ihre Ausbildung bei der Bergbahn AG Kitzbühel. Das Unternehmen investiert damit in die Zukunft und sichert den Nachwuchs für Seilbahn- und Elektrotechnik. Die neuen Lehrlinge wurden feierlich begrüßt.

Kitzbühel – Die Bergbahn AG Kitzbühel hieß kürzlich sechs neuen Lehrlinge willkommen. Zur Begrüßung versammelten sich der Vorstand, die Lehrlingsbeauftragten, Ausbilder, Betriebsleiter und die Personalabteilung.

Breite Ausbildung

Die KitzSki-Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister betonten dabei die Bedeutung der Ausbildung: „Unseren jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen ist uns ein großes Anliegen und es freut uns natürlich, dass wir als Ausbildungsbetrieb so großen Zuspruch erhalten. Die Lehre zum Seilbahntechniker ist eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung in einem technisch anspruchsvollen Umfeld.

Sie sind überzeugt, wer seine Lehre bei der Bergbahn AG Kitzbühel erfolgreich abschließt, verfügt über eine gute Qualifikation. „Wenn die Zusammenarbeit für beide Seiten passt, bieten wir unseren Absolventinnen und Absolventen gerne langfristige Perspektiven in unserem Unternehmen, denn unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von heute sind die Führungskräfte von morgen“, erklären die KitzSki-Vorstände.

Wichtige Fachkräfte

Die Nachwuchskräfte lernen während ihrer Lehrzeit den sicheren Betrieb moderner Seilbahnanlagen. Erfahrene Mitarbeiter begleiten sie dabei. Die Ausbildung legt Wert auf technisches Fachwissen und praktische Erfahrungen. Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung fördern sie ebenfalls. Spezielle „KitzSki-Lehrlingswochen“ ergänzen die Berufsschule im Frühjahr und Herbst.

Um die Ausbildungsqualität zu sichern, beschränkt die Bergbahn AG Kitzbühel das Kontingent auf 25 Lehrlinge. Die meisten absolvieren die Seilbahntechniker-Lehre. Manche entscheiden sich für die Doppellehre Seilbahn- und Elektrotechnik. Ein Lehrling wird zum Land- und Baumaschinentechniker ausgebildet.

Lehrlinge bleiben im Betrieb

Im letzten Jahr schlossen fünf Lehrlinge erfolgreich ihre Ausbildung ab. Zwei Mitarbeiter bestanden zudem die Lehrabschlussprüfung über den zweiten Bildungsweg. KitzSki engagiert sich so langfristig für die Fachkräftesicherung und die Förderung eigenen Nachwuchses.