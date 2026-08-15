Bald Straße ganz gesperrt
Autofahrer verärgert: Radler ignorieren Fahrverbot bei Schloss Ambras
Für Radfahrer gilt derzeit nach dem Kreisverkehr bis nach Schloss Ambras ein striktes Fahrverbot.
© Daniel Liebl
Die Schloßstraße von Innsbruck Richtung östliches Mittelgebirge ist derzeit für Radfahrer wegen Bauarbeiten am neuen Radweg gesperrt. Trotz Fahrverbot in beiden Richtungen sind zahlreiche Radler unterwegs und bremsen die Autofahrer aus, die genervt sind und mehr Kontrollen fordern.
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