Neuer Verteidiger kommt: Pünktlich zum Haie-Fest steht der neue Kader

Von 10 Uhr bis in den späten Abend steigt am Samstag in der Tiwag Arena das traditionelle Haie-Fest. Der Höhepunkt: Das Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau.

Die Innsbrucker Haie suchten einen Nachfolger für Verteidiger Patrick Kudla – und fanden ihn offiziell mit Quinn Wichers. Der 28-jährige Kanadier bringt mit 1,93 Metern und rund 98 Kilometern ordentlich Präsenz mit.

Für HCI-Headcoach Ryan Kinasewich ist er kein Unbekannter, er betreute den Verteidiger bereits bei den Utah Grizzlies. „Quinn ist ein großartiger Mensch und gleichzeitig ein richtig guter Eishockeyspieler“, betonte Kinasewich, muss sich aber noch ein wenig gedulden.

Denn der neue Mann, der vorerst mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet wurde, landet erst nach dem Haie-Fest in Innsbruck und steigt daher erst am Montag ins Mannschaftstraining ein. Zuletzt stand Wichers in der Asia League für die Tohoku Free Blades auf dem Eis.

In den Reihen des HCI blickt man dem Haie-Fest am Samstag (Rahmenprogramm ab 10 Uhr) am Samstag mit dem Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau (17.30 Uhr, Tiwag Arena) mit Vorfreude entgegen. „Es ist immer ein cooler Tag, den ganzen Tag ist viel los und für Jung und Alt wird viel geboten. Bei diesen Temperaturen ist es für viele Fans sicher eine willkommene Abwechslung“, hält Co-Trainer Florian Pedevilla fest und hat einen guten ersten Eindruck vom neuen Kader samt Neuzugängen bekommen: „Wir haben gute einheimische Spieler, gute Importspieler und Leadership dazubekommen. Wir sind gespannt, wie sich die neue Mannschaft im Spielmodus präsentiert.“ (TT.com)