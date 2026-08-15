Anspannung am Arbeitsmarkt
Maue Aussicht auf neuen Job: Österreicher haben wenig Lust auf Arbeitsplatz-Wechsel
Die Zufriedenheit mit dem eigenen Job ist hoch, während die Bereitschaft für einen Wechsel wieder etwas zurückgeht, zeigt die Umfrage.
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Die Arbeitsplatz-Suche bleibt herausfordernd, die Gehaltserwartungen bleiben gedämpft und die Wechselbereitschaft geht zurück. Das zeigt der neue Arbeitsmarkt-Kompass auf. Was auffällt: 84 Prozent der Befragten sind mit ihrem Job zufrieden.
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