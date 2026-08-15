Einladung zu Gespräch
Wattener Bürgermeister Schmied kritisiert WSG-Rundumschlag: „Grenzen überschritten“
Zwischen dem Wattener Bürgermeister Lukas Schmied (l.) und dem WSG-Lager mit Sportdirektor Stefan Köck (r.) und Trainer Philipp Semlic gingen die Wogen hoch.
© Springer, gepa
Der Umbau des Gernot-Langes-Stadions in Wattens erhitzt weiter die Gemüter. Nun reagierte Bürgermeister Lukas Schmied mit Unverständnis auf die Kritik der Vereinsführung von Fußball-Bundesligist WSG Tirol – und lädt die Verantwortlichen zum Gespräch.
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