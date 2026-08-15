Drei Tage wird gefeiert: „Pfunds-Kerle“ laden wieder zu ihrem Fest

Es ist für die Pfunds-Kerle unbestritten das Highlight des Jahres. Von 27. bis 30. August laden die Brüder Paul und Martin Köhle samt Franz Pischler, der 2025 als dritter Mann einstieg, wieder zu ihrem traditionellen „Pfunds-Kerle-Fest“.

Und da geht es vier Tage ordentlich rund. „Wir haben uns liebe musikalische Freunde eingeladen, die musikalisch perfekt zusammenpassen“, verspricht Bandleader Paul im TT-Interview. „Besonders freuen wir uns in diesem Jahr auf Oeschs die Dritten aus der Schweiz, das wird sicher auch für viele einheimische Musikfans ein Highlight.“