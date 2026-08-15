Motorradfahrer prallte auf Kühtaistraße gegen Mauer und wurde verletzt

Haiming – Ein 57-jähriger österreichischer Motorradlenker ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kühtaistraße (L 237) verletzt worden.

Gegen 9.45 Uhr war der Mann von Oetz kommend in Richtung Ochsengarten unterwegs. Bei Straßenkilometer 8,2 kam es zum Unfall: Beim Versuch, in eine Linkskurve einzufahren, fuhr der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache geradeaus weiter und prallte frontal gegen eine Mauer.