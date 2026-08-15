Kontrolle verloren
Motorradfahrer prallte auf Kühtaistraße gegen Mauer und wurde verletzt
Haiming – Ein 57-jähriger österreichischer Motorradlenker ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kühtaistraße (L 237) verletzt worden.
Gegen 9.45 Uhr war der Mann von Oetz kommend in Richtung Ochsengarten unterwegs. Bei Straßenkilometer 8,2 kam es zum Unfall: Beim Versuch, in eine Linkskurve einzufahren, fuhr der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache geradeaus weiter und prallte frontal gegen eine Mauer.
Durch den Aufprall verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Biker vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)