Fußgängerin in Innsbruck auf Zebrastreifen von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Samstagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Hötting von einem einbiegenden Auto erfasst und verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Schneeburggasse und Brandjochstraße. Die 79-jährige Österreicherin war zu Fuß unterwegs und überquerte die Brandjochstraße auf dem Schutzweg in Richtung Westen. Zur selben Zeit lenkte eine 51-jährige Österreicherin ihr Auto auf der Schneeburggasse in westliche Richtung und bog an der Kreuzung nach links ab.